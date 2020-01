Lago di Iseo | Quinto caso di Meningite, gravissimo un 16enne (Di domenica 5 gennaio 2020) Quinto caso di Meningite tra le provincie di Bergamo e Brescia, oggi è gravissimo un ragazzo di 16 anni. Nell’ultimo mese sono morte 2 persone, di 4 ammalati. Sembra non fermarsi l’ondata di Meningite che sta seminando paura tra le provincie di Bergamo e Brescia: un ragazzo di soli 16 anni è appena stato ricoverato … L'articolo Lago di Iseo Quinto caso di Meningite, gravissimo un 16enne è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

MediasetTgcom24 : Altro caso di meningite sul lago d'Iseo: gravissimo un 16enne #castellicalepio - Nazzi_Mi : RT @AuLuCaRo: Avere una scelta e scegliere. Questa è per me la sintesi del coraggio. Buona Domenica?? ?? lago d'Iseo - Teresio_Boccia : RT @AuLuCaRo: Avere una scelta e scegliere. Questa è per me la sintesi del coraggio. Buona Domenica?? ?? lago d'Iseo -