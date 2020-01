Jihadisti al Shabaab attaccano base Usa in Kenya, tre militari uccisi (Di lunedì 6 gennaio 2020) base Usa sotto tiro in Kenya. Tre americani, un militare e due contractor, sono morti durante un attacco di un gruppo di miliziani Jihadisti somali del gruppo al Shabaab, legato ad al Qaida, che hanno tentato di occupare la postazione di Camp Simba, nella regione costiera di Lamu.Quattro di loro sono stati uccisi dalle forze americane e Kenyane. “I mujaheddin sono entrati nelle linee nemiche, hanno sbaragliato con successo la base militare pesantemente fortificata e ne hanno preso in parte il controllo”, hanno annunciato i miliziani in un comunicato sottolineando che “pesanti perdite sono state inflitte alle truppe americane e Kenyane”. Affermazioni parzialmente smentite da un altro comunicato del generale William Gayler, direttore delle operazioni di Africom (il comando Usa responsabile delle operazioni militari in Africa) secondo il quale, gli Shabaab - che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

GiuseppeDentice : RT @EllaCristiani: Quanto è a rischio la sicurezza dello Stato e quale la forza del terrorismo in #Somalia ? Esiste una saldatura tra le va… - EllaCristiani : Quanto è a rischio la sicurezza dello Stato e quale la forza del terrorismo in #Somalia ? Esiste una saldatura tra… -