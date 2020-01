Incidente nel lago d’Iseo: sub di 49 anni muore durante un’immersione (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tragico Incidente a Parzanica, in provincia di Bergamo, dove un sub di 49 anni è morto durante un’immersione nel lago d’Iseo nella mattinata di domenica 5 gennaio. L’uomo, Massimiliano Ruggeri residente a Treviolo, si era immerso assieme ad altre due persone intorno alle 9 del mattino, quando a causa di un inconveniente ancora in corso di accertamento tutti e tre sono stati costretti a riemergere dalle acque. Mentre i primi due sub sono riusciti a risalire in superficie Ruggeri è rimasto bloccato a 80 metri di profondità, venendo recuperato privo di vita solo in tarda serata. Incidente nel lago d’Iseo Sul luogo dell’Incidente sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco di Lovere e Bergamo, oltre all’elisoccorso per uno dei due sub riemersi (che è stato ricoverato in camera iperbarica presso la clinica Habilita di Zingonia) e ai sommozzatori da ... Leggi la notizia su notizie

