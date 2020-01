Incidente in valle Aurina, 6 ventenni travolti da un’auto a Lutago (Di domenica 5 gennaio 2020) Alla guida un 27enne ubriaco e arrestato. Tasso alcolemico quattro volte oltre la norma. Lo schianto nella notte a Lutago, in Alto Adige, non lontano da Bolzano: morti sei turisti tedeschi, 11 feriti. I soccorritori. «È stato come vedere un campo di battaglia» Leggi la notizia su corriere

SkyTG24 : Incidente in Alto Adige, auto piomba su un gruppo di pedoni e fa strage. FOTO - SkyTG24 : Alto Adige, auto centra pedoni in Valle Aurina: 6 morti e 11 feriti - TgrRaiTrentino : +++ Comitiva di giovani tedeschi centrata da un'auto a #Lutago, in Valle Aurina. Bilancio tragico: 6 morti e 11 fer… -