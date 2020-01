Festival di Sanremo 2020, stop della Rai a Rula Jebreal: il caso finisce in commissione vigilanza (Di domenica 5 gennaio 2020) Tra le presenze femminili, annunciate da Amadeus, che caratterizzeranno la settantesima edizione del Festival di Sanremo, potrebbe non esserci Rula Jebreal, la giornalista palestinese naturalizzata italiana di cui la possibile presenza sul palco del Teatro Ariston aveva già destato un bel po' di polemiche, soprattutto tra le fila del centrodestra e dei "sovranisti".La notizia di Rula Jebreal a Sanremo era stata data in anteprima da Dagospia e confermata da Amadeus in una nota diffusa dopo l'ormai famosa intervista, rilasciata a La Repubblica, con la quale il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 ha comunicato ufficialmente i Big in gara (già svelati dal settimanale Chi), tra la perplessità generale e mille polemiche scatenatesi subito dopo.Festival di Sanremo 2020, stop della Rai a Rula Jebreal: il caso finisce in commissione vigilanza pubblicato su ... Leggi la notizia su blogo

