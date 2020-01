Dakar 2020, risultato prima tappa Quad, Camion e SSV: Ignacio Casale subito avanti, Shibalov comanda gli autocarri (Di domenica 5 gennaio 2020) Sì è aperta quest’oggi a Jeddah la 42esima edizione della Dakar, con la prima delle dodici tappe che ha accompagnato team e piloti fino ad Al Wajh lungo 752 km di cui 319 di speciale. Per quanto riguarda la categoria Quad la vittoria di questa prima giornata è andata al cileno Ignacio Casale, davanti al polacco Rafal Sonik e al ceco Tomaš Kubiena. Nei Camion invece il favorito e quattro volte vincitore Eduard Nikolaev (Kamaz) è incappato in una pessima prestazione d’esordio e ha lasciato il via libera ai suoi principali avversari chiudendo solamente in decima posizione. In testa però si è inserito il connazionale Anton Shibalov (Kamaz) capace di precedere il Maz-Sportauto del bielorusso Siarhei Viazovich, un altro pretendente al successo finale. Grande sorpresa anche nella categoria SSV dove il polacco Aron Domżała ha chiuso in testa davanti allo statunitense Casey Currie e ... Leggi la notizia su oasport

