Clima, rapporto Bcg e Wef: “Nessun progresso nell’azione globale dei Paesi” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sul Clima gli impegni degli Stati restano molto limitati: appena 67 Paesi del mondo, tra cui nessuno dei primi cinque per produzione di gas serra, si sono impegnati a raggiungere l’obiettivo di emissioni zero di anidride carbonica. Se non ci saranno cambiamenti significativi nei prossimi cinque anni, la capacità di azione futura sarà limitata, con danni potenzialmente irreversibili. Ma è ancora possibile prevenire i peggiori effetti del riscaldamento globale se tutti gli attori in gioco riconoscono l’urgenza di interventi globali per il Clima: anche le imprese e gli investitori, che non hanno ancora compiuto un passo avanti deciso verso un’economia a zero emissioni, possono svolgere un ruolo significativo. È quanto emerge dal rapporto ‘The net zero challenge. Global Climate action at a crossroads’, realizzato da World economic forum e Boston ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

