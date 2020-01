"C'è un gran bisogno dell'uomo debole". Intervista a Paolo Sorrentino (Di lunedì 6 gennaio 2020) In ogni episodio, incombe un presentimento: “Penso che il pericolo, per il mondo, sia dietro l’angolo. Non necessariamente questo pericolo sarà la guerra. Però, potrebbe essere anche la guerra”. Il giorno in cui abbiamo incontrato Paolo Sorrentino, a Roma, Donald Trump non aveva ancora ordinato di uccidere Qassem Suleimani, potentissimo generale iraniano, la cui morte avrà conseguenze che nessuno ancora conosce bene, ma che in molti già temono. È stato qualche giorno prima di Natale. Sky ha proiettato, in anteprima per i cronisti, tre episodi di The New Pope, la seconda stagione della serie televisiva creata e diretta da Sorrentino, che andrà in onda dal 10 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv. Ci sono due Papi (John Malkovich e Jude Law), due astuti cardinali che tramano nel Conclave (in entrambi i casi interpretati da Silvio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'C'è un gran bisogno dell'uomo debole'. Intervista a Paolo Sorrentino - insopportabile : Un gran bello spettacolo, #danzaconme. Classe, ironia, eleganza, arte e leggerezza. Quanto ne abbiamo bisogno. Gra… - nchesenso : RT @HuffPostItalia: 'C'è un gran bisogno dell'uomo debole'. Intervista a Paolo Sorrentino -