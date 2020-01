Calcio, serie A: Genoa-Sassuolo 2-1

A Marassifinisce 2-1. I padroni di casa, ultimi in classifica e senza vittorie da 8 turni, puntano sull'esordio in panchina di Nicola.Buon avvio emiliano ma la gara si sblocca al 28':Obiang atterra Sanabria in area, è rigore e Criscito porta avanti illa gioia però dura poco. Al 33' batti e ribatti in areana e Obiang dal limite la piazza grazie a una deviazione. Nella ripresa squadre allungate epiù propositivo ma all'86'arriva un gol rocambolesco di Pandev che di testa, quasi da terra, insacca.(Di domenica 5 gennaio 2020)