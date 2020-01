Roghi Australia,due morti Isola Canguro

Due persone sono morte in seguito ai violenti incendi che stanno devastando l'dei Canguri, lungo la costa meridionale dell', davanti alla città di Adelaide. Le fiamme hanno già quasi completamente distrutto il parco nazionale Flinders Chase sull'. Intanto decine di migliaia di persone sono te evacuate da 3 stati del sudest a causa degli incendi che continuano a devastare il Paese. Intanto il premier Scott Morrison ha annunciato che sono stati chiamati 3.000 riservisti per far fronte alla crisi.(Di sabato 4 gennaio 2020)