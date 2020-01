Quanto guadagna Checco Zalone: patrimonio e chi è la moglie che lo gestisce (Di sabato 4 gennaio 2020) Quanto guadagna Checco Zalone: patrimonio e chi è la moglie che lo gestisce Checco Zalone continua a riscuotere un enorme successo: è appena sbarcato nelle sale cinematografiche il suo ultimo film Tolo Tolo. Quanto guadagna l’attore e cantautore pugliese? Quanto guadagna una Baby sitter in Italia: stipendio e qualifiche La carriera di Checco Zalone Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, è nato a Bari il 3 giugno 1977; con la sua compagna Mariangela Eboli ha avuto due figlie di nome Greta e Gaia. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera di comico in piccole emittenti locali, la notorietà arriva nel 2006 grazie alla trasmissione Zelig; risale al 2009 il suo primo film Cado dalle Nubi: alla fine la pellicola incasserà ben 14 milioni di euro. Niente a che vedere con le cifre del botteghino dei suoi altri film: Che bella giornata del 2011, Sole a catinelle del ... Leggi la notizia su termometropolitico

