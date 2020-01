Mercato Napoli – Rodriguez verso l’Olanda (Di sabato 4 gennaio 2020) Mercato Napoli – La Gazzetta dello Sport spiega come l’obiettivo azzurro per la fascia Rodriguez si stia allontanando. Mercato Napoli – Il terzino del Milan potrebbe approdare nel club che ha lanciato Mertens e Lozano: “I colloqui del Milan con il Psv e con l’entourage di Ricardo Rodriguez continuano e nel giro di un paio di giorni il club olandese dovrebbe formulare una proposta concreta per il terzino svizzero, che chiede spazio. Rodriguez ieri non ha preso parte alla partitella con la Rhodense perché non ha ancora del tutto recuperato dall’infortunio subito a Udine. Oggi svolgerà un allenamento personalizzato, nel frattempo la trattativa con gli olandesi prosegue.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Futuro in Bundesliga per Cristiano Ronaldo Gattuso può sorridere, recuperato Fabian Ruiz Clamoroso – De Laurentiis potrebbe vendere il ... Leggi la notizia su forzazzurri

GDF : #Napoli: lotta al traffico di sostanze #stupefacenti. La #GdF ha #sequestrato 33 chili di #cocaina che avrebbero fr… - CulturePSG : Allan va prolonger au Napoli (Il Mattino) - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Napoli, incontro in corso con il #Celta per #Lobotka ?? L'offerta è di 16 milioni più bonus,… -