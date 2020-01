Massimo Giletti distrutto, gravissimo lutto per il conduttore televisivo (Di sabato 4 gennaio 2020) Brutta notizia per Massimo Giletti al risveglio questa mattina. gravissimo lutto per lui che devasta tutta la famiglia dopo la serenità delle feste Natalizie. Dramma questa mattina in casa Giletti. Il padre del noto conduttore televisivo Massimo Giletti, Emilio, è morto all’età di 90 anni dopo le ultime ore trascorse in ospedale a Novara. Leggi … L'articolo Massimo Giletti distrutto, gravissimo lutto per il conduttore televisivo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

