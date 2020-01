Juve prova a ripartire, primo esame è il Cagliari (Di domenica 5 gennaio 2020) Centottanta minuti per dare una svolta alla stagione della Juventus nel campionato. Nei prossimi due match, gli ultimi del girone di andata, il giorno dell'Epifania all'Allianz Stadium contro la rivelazione Cagliari e domenica 12 gennaio all'Olimpico di Roma contro i giallorossi, Sarri capira' se potra' continuare a divertirsi, come aveva rivelato prima del capitombolo nella Supercoppa italiana, o se invece quest'anno sara' davvero molto piu' dura battere la concorrenza. "Nella corsa al titolo siamo in 4: noi, Inter, Roma e Lazio", ha detto ieri il portiere bianconero Szczensy, ammettendo di essere lui stesso un po' preoccupato dei gol incassati: 17 solo in campionato. Un numero altissimo, mai raggiunto dopo ler prime 17 giornate, nei 5 anni della gestione Allegri. Le tanti reti al passivo non chiamano solo in causa il reparto difensivo, penalizzato dalla lunga assenza di Chiellini, che ... Leggi la notizia su ilfogliettone

