Julie Andrews | Mary Poppins subisce un delicato intervento ora………

Julie Andrews subisce un'operazione alle corde vocali che non le permetterà più di cantare La famosa attrice Julie Andrews torna in tv con il film "Mary Poppins" che le ha regalato la notorietà internazionale. Il romanzo scritto da P. L. Travers e pubblicato nel 1934 narra la storia della governante inglese più famosa in assoluto nel mondo. Grazie a questo ruolo l'attrice inglese è diventata una stella del cinema americano. I poteri magici di Mary Poppins hanno reso vitale una famiglia di banchieri residente nella zona Bank di Londra. Campione di incassi e premiato con cinque premi Oscar il film ancora oggi è uno dei più belli del cinema mondiale. In un'intervista rilasciata a Vogue.it quando ha partecipato alla Mostra del cinema di Venezia l'attrice ha rivelato di essere una frana ai fornelli. Proprio durante la kermesse la Andrews ricevuto il Leone d'oro alla carriera.

