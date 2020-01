Il Segreto le trame da lunedì 6 gennaio a venerdì 10 gennaio 2020: ecco cosa accadrà (Di sabato 4 gennaio 2020) Le nuove anticipazioni settimanali de “Il Segreto” sulle puntate che andranno in onda da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà: Le trame da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio: Durante l’epifania la soap non andrà in onda, ma riprenderà subito martedì 7 con un colpo di scena, Puente Viejo starà sul punto di essere sommersa dalle acque della palude. Proprio per evitare tutto questo, alla Casona si riuniranno tutti, amici e nemici, colpiti dalla sventura e Raimundo proporrà di unire le forze per difendere il piccolo paesino spagnolo. Nel frattempo, Irene Campuzano cercherà il consenso da parte dei media e gli altri abitanti raccoglieranno le firme. Anche l’associazione delle donne si riunirà per presentare alcune idee di lotta che possano sostenere la protesta in atto. Successivamente, ... Leggi la notizia su velvetgossip

Soap_Italia : IL SEGRETO dal 7 al 10 gennaio 2020, anticipazioni puntate - infoitcultura : Il Segreto Trame dal 7 al 10 gennaio 2020: è stato davvero Fraile a sparare a Carmelo? - berta95italy : Il Segreto, trame Spagna: Francisca indaga su Isabel, Alicia scambiata per una ladra -