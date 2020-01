Grande Fratello Vip 4: l’attore Andrea Montovoli entra ufficialmente nel cast (Video) (Di sabato 4 gennaio 2020) Cresce l’attesa per l’inizio del Grande Fratello Vip 4, il cast è quasi ormai completo e gran parte dei concorrenti che prenderanno parte al programma sono stati svelati. L’ultimo in ordine di tempo ad essere stato confermato all’interno del cast del reality più longevo della televisione italiana è l’attore Andrea Montovoli. Il giovane attore è molto amato e seguito sui social dove conta diverse migliaia di follower. Proprio tramite il profilo instagram del Grande Fratello è arrivato il Video di presentazione di Andrea Montovoli che ha confermato che prenderà parte al programma. Ad onor del vero il suo nome circolava ormai da qualche settimana e i giornali legati al mondo della televisione avevano fatto trapelare la notizia. Chi è Andrea Montovoli Per chi non lo conoscesse, Andrea Montovoli si è fatto conoscere dal Grande pubblico nel 2006 quando a soli 21 ... Leggi la notizia su kontrokultura

GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP - antonionardella : @PaolaPisano_Min Sarebbe interessante iniziare a parlare di identità digitale decentralizzata e possibilmente open… -