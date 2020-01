Dracula: su Netflix la miniserie BBC sul famoso vampiro (Di sabato 4 gennaio 2020) Dracula Dracula, il vampiro più famoso e affascinante della storia, rivive su Netflix. Ideata da Steven Moffat e Mark Gatiss - già creatori di Sherlock – da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming la nuova serie ispirata al celebre libro di Bram Stoker. Divisa in tre parti – della durata di 90 minuti ciascuna – Dracula racconta il viaggio del Conte dalle sue origini in Transilvania fino al ‘trasferimento’ nella città di Londra, dove è ambientata la serie dell’emittente televisiva britannica BBC. Eroe malvagio per eccellenza, Dracula segue i violenti crimini del vampiro e la storica rivalità con il dottor Van Helsing, portando però alla luce anche la vulnerabilità e le fragilità più recondite del personaggio. Sangue, creature spaventose, crocifissi e pipistrelli, ma anche atmosfere tetre e misteriose sono gli elementi che emergono dal trailer ... Leggi la notizia su davidemaggio

BlueBandit_16 : RT @believeinmusic_: Sto guardando #Dracula su netflix e l’unico Conte a cui penso è solo ed esclusivamente lui: - pantoprazolo : Ma qualcuno ha degli input sul Dracula di Netflix? Trashata? Roba teen? Se ho letto il libro e guarderò la serie ri… - LavocediConchy : RT @believeinmusic_: Sto guardando #Dracula su netflix e l’unico Conte a cui penso è solo ed esclusivamente lui: -