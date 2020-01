Corinne Clery riceve una proposta dal suo ex: “Non è giusto!” (Di sabato 4 gennaio 2020) Angelo Costabile a Corinne Clery: “Non è giusto comportarci adesso come estranei!” Corinne Clery e Angelo Costabile sono stati insieme per molti anni nonostante l’enorme differenza d’età: tra i due corre ben 28 anni di differenza. Tuttavia la loro storia è poi finita la scorsa Estate, e Angelo Costabile sembra davvero non essersene fatto ancora una ragione. Difatti l’uomo, in una lunga lettera pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più, ha rivelato di sentire tremendamente la mancanza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Soffro e mi domando: ‘Ma come fai a non sentire la mia mancanza, come fai a non pensarmi?’. Io non ci riesco proprio…” Per tale ragione ha voluto lanciarle un appello, che in cuor suo spera venga accolto: “Non è giusto comportarci come estranei…E non può finire tutto ... Leggi la notizia su lanostratv

