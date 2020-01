Banda della Uno Bianca, i familiari delle vittime: “Riaprire le indagini. Permesso premio ad Alberto Savi? Si vergognino” (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono passati 29 anni dalla strage del Pilastro a Bologna. Ma per i familiari dei tre carabinieri uccisi non c’è ancora pace. Chiedono la riapertura delle indagini e protestano per il Permesso concesso a Natale ad Alberto Savi, uno dei fratelli tra i componenti della Banda della Uno Bianca. “Io penso che non sia giustizia questa – dice Rosanna Zecchi, presidente dell’Associazione familiari vittime -. Noi per andare a trovare i nostri familiari andiamo nei cimiteri. Purtroppo questa è la verità e loro dovrebbero vergognarsi di potere usufruire di questi permessi premio e andare a trovare i loro familiari. Questa però è una cosa che fanno e noi dobbiamo prenderne atto, se la giustizia è questa dobbiamo prenderne atto. Hanno fatto piangere troppe persone non possiamo stare zitti”. Una riflessione sull’esecuzione della pena però viene chiesta anche dal sostituto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

