Travolge auto con a bordo una coppia, muore 24enne: positivo all’alcool test (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un incidente drammatico quello avvenuto sulla Tiburtina Valeria, in provincia di L’Aquila nella giornata di ieri: un primo scontro tra un’Alfa e un’Alfa 159, poi il travolgimento di una terza macchina, una Renault Twingo a bordo della quale si trovavano due giovani fidanzati. Purtroppo, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Travolge l’auto con a bordo una coppia È accaduto tutto ieri sera tra i comuni in provincia de L’Aquila, Celano e Aielli. La coppia di fidanzati stava viaggiando a bordo di una Renault Twingo quando la loro auto è stata violentemente travolto dall’Alfa Romeo alla cui guida si trovava un ragazzo di 26 anni. Un impatto violentissimo: arrivati i soccorso sul luogo, è stato tentato il tutto per tutto per salvare la vita alla giovane ragazza, Sara Sforza, di soli 24 anni che però è deceduta tra le lamiere della macchina e del guardrail. In ospedale il ... Leggi la notizia su thesocialpost

