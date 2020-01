Smartphone, ecco caratteristiche e novità più attese in arrivo nel 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’anno appena concluso è stato importante per lo sviluppo dei cellulari. Si sono visti i primi esempi di Smartphone pieghevole e di telefoni 5G, due fattori che influenzeranno tantissimo il 2020. Il grande problema attuale dei costruttori è che gli utenti non cambiano telefono altrettanto velocemente come in passato: la qualità media è cresciuta e anche chi ha comprato un cellulare di fascia medio-bassa si è messo in tasca un dispositivo potente e bello da vedere e che soprattutto dura di più. Per questo motivo le vendite continuano a far segnare alti e bassi e l’unica strada da seguire per risollevare la china è puntare sull’innovazione. Se negli ultimi due anni abbiamo assistito alla moltiplicazione delle fotocamere e all'arrivo del design senza bordi e cornici, nel 2020 questo processo andrà a raffinarsi cancellando il ... Leggi la notizia su gqitalia

