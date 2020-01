Sam Raimi: "La casa 4? Potrei dirigerlo se tornasse Bruce Campbell!" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il regista Sam Raimi ha parlato della possibilità di essere il regista del film La casa 4, scelta legata all'attore a Bruce Campbell. La casa 4 potrebbe diventare realtà: il regista Sam Raimi ha infatti parlato della possibilità di rivisitare il franchise horror se Bruce Campbell fosse disposto a tornare sul set. L'attore aveva ripreso l'iconico ruolo in occasione della serie Ash vs. Evil Dead, prodotta per Starz e cancellata nel 2018 a causa dei deludenti dati di ascolto. Bruce Campbell aveva inoltre parlato del ruolo di Ash Williams, protagonista dell'horror La casa, spiegando di essere troppo anziano per proseguire a interpretare il personaggio a causa della necessità di girare molte sequenze d'azione fisicamente stancanti. Sam Raimi ha però ora rivelato su Reddit: ... Leggi la notizia su movieplayer

