Roberto Principi morto: precipita da una scogliera in Portogallo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roberto Principi, 52 anni, originario di Como, è morto mentre si trovava in vacanza in Portogallo in circostanze drammatiche. L’uomo stava passeggiando dopo aver pranzato sulla spiaggia do Cavalinho, a Santo Isidoro, sull’Oceano Atlantico, a una cinquantina di chilometri da Lisbona. Improvvisamente, mentre camminava vicino ad uno strapiombo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. La vicenda è accaduta lo scorso lunedì 30 Dicembre 2019. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per Roberto Principi non c’è stato niente da fare: l’uomo è morto sul colpo. Le cause esatte che hanno portato a questa tragedia sono ancora tutte da accertare. Per questa ragione le autorità locali hanno deciso di aprire un’inchiesta per far luce su quanto successo. Roberto si trovava solo e senza testimoni: questo complica non poco le cose. Roberto Principi morto In base ad una ... Leggi la notizia su notizie

