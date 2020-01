Quando Soleimani sfidò Trump su Twitter in stile "Game of Thrones" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il guanto di sfida fra Donald Trump e Qassam Soleimani era stato lanciato oltre un anno fa. Era il novembre 2018 Quando i due se le promettevano in un duello in stile Game of Thrones. Il presidente americano annunciava il ripristino delle sanzioni contro l’Iran, lo sguardo rivolto all’orizzone e le parole “Sanctions are coming - November 5” in bella mostra sulla foto. Un richiamo al mantra della fortunata serie tv, “Winter is coming”. Il potente generale iraniano stava al “gioco” del Trono di Spade e si faceva ritrarre di profilo, immedesimato nel Re della Notte, comandante dell’Armata degli Estranei: “Io ti affronterò”. Su Instagram il generale aggiungeva: “Venite! Stiamo aspettando. Io sono il vostro nemico. La Forza Quds è il vostro nemico. Voi avete cominciato questa guerra, noi la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

