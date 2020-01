Medici aggrediti in Campania, il M5s: “Una mattanza senza freni” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La coordinatrice nazionale sanità e capogruppo regionale Ciarambino insieme alla senatrice Castellone, entrambe del movimento dei pentastellati, ritornano sul caso delle aggressioni ai Medici campani. “106 aggressioni nel 2019 ai danni di personale sanitario nella sola Asl Napoli 1, a cui vanno aggiunti gli ultimi tre casi in poche ore nei primi due giorni del nuovo anno. Una mattanza senza freni, per arginare la quale sono state individuate da tempo tutte le soluzioni normative opportune. Non resta che accelerare ciascun iter, così da rendere attuative tutte le misure che come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto da tempo. Grazie al nostro lavoro in Commissione Sanità al Senato, abbiamo perfezionato il testo di legge in tema di sicurezza per gli operatori sanitari, introducendo un inasprimento delle pene e, in particolare, la procedibilità ... Leggi la notizia su anteprima24

