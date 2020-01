Ma non manca qualcosa alla dichiarazione di Di Battista sul raid di Baghdad? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ieri Alessandro Di Battista era sulle prime pagine di tutti i giornali per il sostegno nei confronti di Gianluigi Bombatomica Paragone che ha violato le regole del MoVimento 5 Stelle non votando la fiducia in due occasioni al governo Conte Bis. Eppure, dopo un commento lasciato sotto lo status di un’attivista grillina, non ha ritenuto di fare altre precisazioni. Oggi, dopo l’omicidio in Iraq del generale Soleimani da parte delle forze USA, Di Battista ritrova la voce per dire che quello di Baghdad è stato “un raid vigliacco”, “pericoloso”, “stupido”. Ma in tutto lo status c’è qualcuno che non viene mai nominato, nonostante il raid sia stato in ultima analisi una sua scelta da commander in chief. Si tratta di un certo Donald Trump, che l’esperto di geopolitica a 5 Stelle forse ha dimenticato. O forse ha paura che qualcuno gli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

