Lutto in Francia: morto il 23enne Julan del Guingamp (Di sabato 4 gennaio 2020) Lutto nel mondo del calcio: è morto in un incidente stradale Julan, promettente attaccante 23enne del Guingampo Lutto nel calcio francese. Il 23enne Nathael Julan ha perso la vita in seguito a un incidente stradale sulla strada di casa, al termine della seduta di allenamento odierna. Ad assistere allo schianto è stato un compagno di squadra. Il promettente attaccante classe ’96 vestiva la maglia del Guingamp dal gennaio 2018. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

