Lazio, colpo a sorpresa: vicino Escalante dell’Eibar (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Lazio è vicinissima a Gonzalo Escalante dell’Eibar: il centrocampista classe ’93 ha militato nel Catania La Lazio è vicinissima a Gonzalo Escalante, centrocampista argentino classe ’93 di proprietà dell’Eibar il cui contratto è in scadenza al termine della stagione. Come riportato da Sky Sport, l’accordo tra i club verrà formalizzato nelle prossime ore. Escalante è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo militato nel Catania durante la stagione 2014/15. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : Szczesny: 'In questo 2020 voglio vincere tutto, alla Juventus è sempre così. Per lo scudetto ci sono anche Inter, L… - il_legge : #calciomercato @OfficialSSLazio: colpo di Igli #Tare che ha raggiunto l’accordo con Gonzalo #Escalante, capitano de… - MikelPorto : RT @LazionewsEu: INDISCREZIONE LN #Tare, un altro colpo a costo zero: bloccato #Escalante per giugno #sslazio #lazio #calcio #calciomercat… -