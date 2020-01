L’amico di Piersanti Mattarella: “Era sereno, il fratello Sergio il maggiore confidente” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Incontrai Piersanti Mattarella pochi giorni prima che venisse ucciso. Andammo insieme a una mostra. Lui venne con la moglie Irma, senza la scorta. Lo accompagnai io con la mia 124. Era sereno. Aveva la consapevolezza di potere camminare senza alcun timore, appunto sereno. Eppure mancavano pochissimi giorni alla sua uccisione”. Antonio Todaro, 80 anni appena compiuti, è un avvocato in pensione. E’ stato uno degli amici di famiglia più cari dell’ex Presidente della Regione siciliana, il Governatore dalle ‘carte in regola’, ucciso il 6 gennaio 1980, mentre andava alla messa per l’Epifania. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi 40 anni da quel tragico giorno, Antonio Todaro, che negli anni Settanta a capo del ‘Gruppo Politica’, l’iniziativa di formazione ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

