La porta dei sogni chiude con la terza puntata un esperimento non riuscito per Rai 1 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Va in onda questa sera la terza e ultima puntata de La porta dei sogni il programma di Mara Venier per la prima serata di Rai 1. Non si può dire di certo che il 2019 si sia chiuso in bellezza per la conduttrice. Un po’ dolce un po’ amaro: mentre Domenica IN infatti continua la sua marcia trionfale con gli ottimi ascolti nel pomeriggio di Rai 1, La porta dei sogni delude le aspettative del pubblico e anche dei critici televisivi che hanno bocciato, sotto ogni punto di vista, il programma di Mara Venier. L’unica che si salva è proprio la conduttrice che però ha accettato un format troppo banale, lasciato al caso, con mille cose che non andavano bene e che avrebbero dovuto invece, essere messe a punto. Essere la conduttrice di uno dei pochi programmi flop della stagione non è il massimo e forse la Venier, la prossima volta, ci penserà meglio. Ma andiamo alle ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

