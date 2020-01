Jeffrey Dean Morgan ritrova la sua maschera di Watchmen e parla di un ritorno nel mondo dei supereroi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Jeffrey Dean Morgan ha accennato alla possibilità di ritornare nel mondo dei supereroi condividendo la maschera indossata in Watchmen. Jeffrey Dean Morgan ha ritrovato la sua maschera del Comico indossara sul set di Watchmen e ha parlato della possibilità di tornare nel mondo dei supereroi. L'attore, attualmente nel cast della serie The Walking dead, durante l'ultimo giorno del 2019, ha pubblicato un divertente scatto. Jeffrey Dean Morgan ha accompagnato la foto legata a Watchmen dalla didascalia: "Gus ha trovato la maschera del Comico. Mi va ancora alla perfezione. E con i miei tosti occhiali bifocali è ancora meglio. Brindiamo a un ritorno mascherato nel 2020". L'attore ha più volte accennato al suo desiderio di tornare nel mondo dei supereroi ... Leggi la notizia su movieplayer

