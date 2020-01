I grillini, la polvere e il tappeto (Di venerdì 3 gennaio 2020) C’è qualcosa di vano nel sorriso compiaciuto e sardonico con cui tutti noi -professionisti politici di antico conio - seguiamo le ultime vicissitudini del M5S. Qualcosa non dirò di meschino, ma di troppo facile e troppo ovvio. Affiora in superficie e diventa di tutta evidenza la pochezza politica e morale di un movimento che meno di due anni fa incarnava il sentire della maggioranza dell’elettorato. Ma non basta questa rivelazione a saldare il conto di questa stagione politica e magari a propiziarne un’altra e migliore.Che il M5S sia agli sgoccioli è (quasi) un dato di fatto. Sono stati i reggicoda di Salvini per un anno e più, poi gli incerti alleati del Pd, e nel frattempo hanno visto disperdere quell’aura di novità e di moralità che a molti appariva come la loro cifra. Non hanno moralizzato la vita pubblica, non hanno ... Leggi la notizia su huffingtonpost

