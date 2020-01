Hammamet: l’amante Caselli racconta la vita, le donne e la morte di Craxi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Hammamet, il film sulla vita di Bettino Craxi, vede come protagonista oltre al leader socialista (interpretato da Francesco Favino) anche la sua amante Patrizia Caselli ( interpretata da Claudia Gerini), che si racconta in un’ intervista al settimanale Oggi. La Caselli, giornalista e conduttrice tv, dichiara innanzitutto di non sentirsi amante “Non mi chieda se mi ci rivedo: ‘amante’ è una parola che non mi inquadra… La parola che mi inquadra è compagna“ La vita di Craxi ad Hammamet Caselli, amante o no, è stata accanto a Craxi nel periodo più difficile – ma allo stesso tempo il più vero – della sua vita. Infatti nell’intervista racconta di lei e Craxi che camminavano sulla spiaggia e di lui che diceva “Se fossi rimasto laggiù, al potere, queste passeggiate, questa normalità sarebbe stata impossibile. Qui sono tornato a essere una persona”. Non era la sola ad esser ... Leggi la notizia su thesocialpost

