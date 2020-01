Cybersecurity: tutti i bersagli degli hacker nel 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per gli esperti di Cybersecurity il 2020 si prospetta un anno complesso, tra nuove tecnologie e vecchie conoscenze. Sebbene una delle principali minacce informatiche a cui gli utenti dovranno prestare maggior attenzione rimane il phishing, gli addetti affermano che gli hacker stanno migliorando le strategie d’attacco in questo ambito implementando l’utilizzo di algoritmi stilometrici che simuleranno le modalità di comunicazione del mittente, riuscendo così a ingannare anche i più attenti. Nel 2020, secondo gli esperti di Bitdefender, le intelligenze artificiali verranno maggiormente impiegate sia sul fronte d’attacco sia su quello difensivo creando, nel primo caso, simulazioni necessarie per creare degli attacchi tramite social engineering con telefonate o video deepfake credibili. In questo modo sarà più facile per i cybercriminali riuscire a truffare le vittime. Dalle previsioni, si ... Leggi la notizia su wired

