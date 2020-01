CorMez: il Napoli mette Ghoulam sul mercato. Mendes sonda Lille, Monaco e Fenerbahce (Di venerdì 3 gennaio 2020) Con ogni probabilità, Faouzi Ghoulam non resterà al Napoli. Ieri l’algerino ha ricominciato l’allenamento personalizzato, sarà ancora una volta fuori, contro l’Inter. Cosa che lo allontana evidentemente ancora di più dai progetti di Gattuso. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Napoli lo ha praticamente messo sul mercato e dà conto dei primi sondaggi di gradimento effettuati dal procuratore del calciatore. “Ghoulam ieri è tornato a fare allenamento personalizzato, non gioca dalla trasferta di Torino del 6 ottobre scorso. Il Napoli lo ha messo sul mercato, Mendes sta sondando la Ligue 1. Approcci con l’Olympique Marsiglia e il Lione, ipotesi che, però, si sono raffreddate; i contatti sono frequenti con il Lille e il Monaco ma non c’è ancora una trattativa concreta. Negli ultimi giorni c’è stato qualche colloquio anche con il Fenerbahce”. Se Ghoulam ... Leggi la notizia su ilnapolista

