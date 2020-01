Come potrebbe essere una guerra tra Usa e Iran (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’uccisione del generale Qasem Soleimani nei paraggi dell’aeroporto di Baghdad ha portato a un nuovo apice le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran nel teatro mediorientale. L’improvvida azione ordinata dall’amministrazione Trump ha eliminato il più raffinato cervello strategico di Teheran e infervorato la leadership Iraniana, che assieme alle organizzazioni ad essa legata Come la libanese Hezbollah ha promesso vendetta contro gli Stati Uniti. Secondo Piccole Note, la guerra appare conseguenza inevitabile: “L’azione supera tutte le linee rosse che appartengono al non detto ma sono rispettate da anni nella regione, tracciate per evitare di precipitare il Medio oriente in un precipizio catastrofico per tutti. Soleimani, considerato un terrorista dall’amministrazione Usa, in Iran era più di un capo militare, era una leggenda. E le autorità di Teheran non ... Leggi la notizia su it.insideover

