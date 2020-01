Biodiversità: pubblicate le nuove linee guida per la tutela della rete Natura 2000 (Di venerdì 3 gennaio 2020) “L’Italia si è finalmente dotata di uno strumento indispensabile per la conservazione della Biodiversità, troppo a lungo danneggiata da incuria e cattiva programmazione. Ora vigileremo attentamente sull’applicazione regionale“: lo dichiarano Lipu e WWF a proposito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 dicembre scorso in seguito all’intesa raggiunta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti della rete Natura 2000. La Valutazione di incidenza (Vinca), si spiega in una nota, “è la procedura, che garantisce che i piani, i progetti e le attività umane siano compatibili con la tutela di habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti di Natura 2000, la rete europea delle aree protette. Nel corso degli anni, la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

