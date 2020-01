Bergamo, 48enne muore di meningite: è il 4° caso di infezione in meno di un mese nei paesi sul lago d’Iseo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un altro caso di meningite sul lago d’Iseo, nella Bergamasca. Marzia Colosio, madre di due figli, è morta questa mattina agli Spedali Civili di Brescia dopo un giorno di ricovero. La donna, 48enne originaria di Tavernola ma residente a Predore, in provincia di Bergamo, aveva accusato i primi malori il giorno di Capodanno e dopo poche ore la sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso di questa mattina. L’Ats e i comuni della zona si sono attivati subito per avviare la profilassi ai familiari e per coloro che hanno avuto un contatto con la donna. Così come il sindaco di Predore Paolo Bertazzoli che con un post sul suo profilo Facebook ha invitato la cittadinanza a consultare il medico. Si tratta del quarto caso di meningite in meno di un mese sul lago d’Iseo, il secondo mortale: lo scorso 2 dicembre era morta una studentessa di 19 anni. La donna viveva e lavorava a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

