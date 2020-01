Via libera del Parlamento turco all'invio di truppe in Libia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tutto come ci si aspettava: il Parlamento turco ha dato il via libera all’invio di un contingente militare turco in Libia a sostegno del governo di Tripoli. Nel corso di una sessione straordinaria, che ha anticipato di qualche giorno la ripresa dei lavori parlamentari su richiesta della presidenza, i parlamentari turchi hanno approvato la mozione voluta dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Il testo è passato con 325 voti a favore su 600 parlamentari. Lo speaker dell’Assemblea nazionale, Mustafa Sentop, ha comunicato che contro il testo che conferisce all’esercito turco il mandato per intervenire in Libia, valido per un anno, hanno votato 184 parlamentari.Il testo fa riferimento a una spedizione militare in Libia della durata di un anno, “al fine di garantire un cessate il fuoco, rilanciare un processo politico e favorire un ritorno alla ... Leggi la notizia su huffingtonpost

