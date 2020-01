Sharon Stone, bloccato l’account su Bumble una chat per incontri (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sharon Stone cerca su Bumble l’anima gemella ma la app la blocca pensando che si tratti di un profilo falso Brutta vicenda per Sharon Stone, la splendida attrice che ha fatto girare la testa a molti uomini. Cosa è successo? Pare che l’attrice, in cerca dell’anima gemella, sia approdata sui siti online per trovarla. Per rendere più facile la ricerca frequenta anche le app di incontri, tra cui Bumble. E’ stata proprio con questa app che le è accaduta una cosa del tutto poco piacevole. La app di incontri, infatti, ha bloccato il suo profilo dopo le segnalazioni degli altri utenti. Ma che era accaduto? Perché è stato bloccato l’account della Stone? Pare che alcuni utenti fossero convinti che si trattasse di un profilo fake! Infatti, non credevano che potesse essere davvero la famosa attrice ad iscriversi al servizio, per cui hanno pensato di segnalare il profilo. Sharon Stone ... Leggi la notizia su kontrokultura

