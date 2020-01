Secondo SteamSpy, sono stati più di 8.000 i giochi pubblicati su Steam nel 2019 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel 2019 il flusso di titoli pubblicati su Steam non si è affatto ridotto, infatti come riporta il sito SteamSpy sono stati oltre 8.000 i nuovi giochi pubblicati sul negozio digitale di Valve.Naturalmente teniamo a precisare che SteamSpy non è sempre affidabile al 100%, dunque vi invitiamo a prendere i suoi dati con le dovute cautele. Il sito riporta anche che nel 2019 sono stati 8.286 i giochi pubblicati sulla piattaforma, mentre ben 34.039 i giochi totali disponibili, molti di più dei titoli disponibili solo l'anno scorso (27.397).Il tempo medio speso dagli utenti nel giocare ad un gioco è invece 13:29 mentre sono stati 137.6 milioni i giochi acquistati pubblicati nel 2019.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

