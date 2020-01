Quello "schiaffetto" di Francesco che lo rende un Papa più umano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giordano Bruno Guerri C' era una volta il Papa Buono, Giovanni XXIII, che commuoveva le folle - di fedeli e no - suggerendo di accarezzare i figli e dire «questa è la carezza del Papa». Piaceva perché era sempre sorridente, pacioso e mite. Venne poi Giovanni Paolo I, sorridentissimo, paciosissimo e mitissimo, e come Giovanni rivoluzionario, forse troppo per i gusti della curia, a partire da quando dichiarò che «Dio è madre». Oggi abbiamo Francesco, che già dal nome scelto predilige il sorriso, l'umiltà, la tenerezza. Piace - al di là delle polemiche teologiche, politiche o sul governo della Chiesa - perché vive in un appartamentino di due stanze, in viaggio si porta la borsa da solo e da solo si va a comprare gli occhiali. Al di là dei comportamenti quotidiani, però, è facile cogliere la sua robusta determinazione nelle scelte teologiche, politiche e nel governo della ... Leggi la notizia su ilgiornale

shesdramaqueen : Il video del Papa che da quello schiaffetto alla signora mi spezza - uomo_dei_sogni : @vucciria79 Eh certo, era talmente cattivo Ratzinger, che è ancora Papa ma può parlare solo alle mura della sua sta… - fra_coni : @MarzianoAnsioso Solo io penso che una pizza in faccia doveva dare, non quello schiaffetto? Forse la sua bontà sta… -