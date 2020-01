Paragone espulso, il Movimento Cinque Stelle si spacca. Di Battista: “È più grillino di tanti altri” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Paragone espulso, il Movimento Cinque Stelle si spacca. Di Battista: “È più grillino di tanti altri” Sul caso di Gianluigi Paragone, espulso ieri dal Movimento Cinque Stelle per aver votato in difformità al gruppo la legge di bilancio, si è creata una spaccatura tra gli esponenti grillini. In proposito è intervenuto anche un “big” del Movimento, Alessandro Di Battista. “Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali”, ha scritto Alessandro Di Battista su Paragone nei commenti a un post di un’attivista M5S. “Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei”. “Ringrazio Alessandro Di ... Leggi la notizia su tpi

