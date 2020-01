Palomar presenta “La Guerra è Finita” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il dramma dell’Olocausto è una storia che non viene mai raccontata abbastanza, basti anche solo pensare all’immensità del dolore che è stato causato dalle persone che si sono arroccate il diritto di decidere di chi fosse inferiore e di chi potesse guidare il mondo, anche con il pugno di ferro. Ma pochi hanno parlato di ciò che successe dopo, quando queste persone uscirono da quell’incubo: ebrei, dissidenti, omosessuali, gitani e persone di altre fedi religiose si ritrovarono dopo anni liberi, consci che anche se la Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che avevano dentro di sé…era appena iniziato. Di questo ne parlerà Michele Soavi con la sua miniserie in quattro puntate: “La Guerra è Finita” che verrà trasmessa su Rai Uno e su Rai Play in streaming La Guerra è finita è una produzione Palomar, la stessa casa di produzione che troviamo dietro famose ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

