Non solo Di Battista, anche Lezzi difende Paragone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non sarà indolore l’espulsione, arrivata dopo la decisione dei provibiri, di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle. Dopo l’attestato di stima all’ormai ex pentastellato, in sostanza un attacco dai vertici, da parte del pasdaran del movimento Alessandro Di Battista, arriva anche la solidarietà polemica rispetto alla decisione, dell’ex ministra del Sud Barbara Lezzi. Mentre Paragone va all’attacco («Sono stato espulso dal nulla») e minaccia una battaglia legale, Lezzi attraverso un post Facebook contesta l’espulsione. «Gianluigi Paragone è e resta un mio collega – scrive l’ex ministra -. Fino a quando, e sono certa che continuerà così, lavorerà senza sosta per i deboli, per assicurare un salario minimo decente, per fare in modo che le multinazionali osservino le leggi del nostro Paese resterà un mio collega». Gianluigi Paragone è ... Leggi la notizia su open.online

