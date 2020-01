Nick Gordon, ex della figlia di Whitney Houston, è morto a 30 anni per overdose (Di giovedì 2 gennaio 2020) Jack Walker jr, fratello di Nick Gordon, ha confermato a People che l’ex compagno di Bobbi Kristina Brown è morto per overdose. Aveva solo 30 anni. Gordon era stato condannato nel 2016 a versare un risarcimento record pari a 36 milioni di dollari ai familiari della figlia di Whitney Houston perché ritenuto legalmente responsabile della sua morte. Leggi la notizia su gossip.fanpage

