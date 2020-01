Napoli-Bari, scontro tra auto e pullman: tre sannite finiscono in ospedale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIncidente questa mattina sul tratto autostradale delle A16 Napoli-Bari, direzione Napoli. Poco prima della galleria di Montemiletto un pullman ha tamponato una Lancia Ypsilon occupata da tre donne, tutte di Apice: due di queste, madre e figlia, hanno riportato un trauma cranico e sono state trasportate in ospedale. Stessa sorte per la terza passeggera, refertata anche lei al Moscati di Avellino. Nessun ferito, invece, tra i passeggeri del pullman. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per estrarre la donna seduta sul sedile posteriore. L'articolo Napoli-Bari, scontro tra auto e pullman: tre sannite finiscono in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

