Monopattini elettrici, da oggi potrete guidarli in tutta Italia (ma attenti alle regole) (Di giovedì 2 gennaio 2020) D’ora in poi i Monopattini elettrici potranno essere usati senza il rischio di incorrere in sanzioni. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che, al comma 75, equipara i Monopattini alle biciclette colmando un buco normativo che ha generato confusioni e polemiche (basti pensare a Torino e anche a Milano). Cosa prevede il comma 75 L’emendamento era stato presentato da Eugenio Comincini, senatore di Italia Viva, che su Facebook ha festeggiato così la notizia: «L’anno nuovo è cominciato con una importante e bella novità, per quanti sostengono la mobilità sostenibile». Cosa cambia da oggi Monopattini che in molte città europee (e più in generale nel mondo) sono già una realtà, e che in Italia hanno preso piede negli ultimi mesi, anche grazie all’attività di diverse società di noleggio. Aspramente ... Leggi la notizia su open.online

