LIVE Calciomercato, DIRETTA 2 gennaio: trattative e affari. Milan: Ibrahimovic è a Milano! Juventus, visite mediche per Kulusevski (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Milan – Atterrato a Milano Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo. Tanti i tifosi ad accoglierlo a Linate, secondo quanto scrive l’ANSA. 11.36 JUVENTUS – Finite le visite mediche, dovrebbe esserci in giornata, o al massimo dopo pranzo la firma di Dejan Kulusevski sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora, secondo quanto riporta 90min.com. 11.11 CINA – Il nuovo CT della Nazionale cinese è Li, ex centrocampista, che prende il posto di Marcello Lippi. lo afferma l’ANSA. 10.44 INTER – Giornata no per i nerazzurri: secondo quanto riportato da TMW, si starebbe allontanando anche Eriksen, questa volta per volere della stessa società meneghina. Servirebbero infatti 20 milioni sul’unghia per averlo subito. 10.12 ... Leggi la notizia su oasport

